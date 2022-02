Speciale scuola: Afghanistan, Unicef, sostegno d'emergenza a 194 mila insegnanti della scuola pubblica per due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come parte degli sforzi per assicurare che tutte le ragazze e i ragazzi in età scolare in Afghanistan vadano a scuola e imparino, l’Unicef e i partner stanno fornendo un sostegno di emergenza in denaro a tutti gli insegnanti della scuola pubblica per i mesi di gennaio e febbraio. Lo rende noto un comunicato di Unicef. Di questo pagamento finanziato dall'Ue - che ammonta all'equivalente di cento dollari al mese per ogni insegnante, uomo e donna - beneficeranno circa 194 mila insegnanti della scuola pubblica in tutta la nazione, come riconoscimento del loro ruolo cruciale nell'istruzione di milioni di bambini in Afghanistan. Gli insegnanti comprendono tutti quelli delle scuole pubbliche primarie e secondarie, degli istituti tecnici e professionali e dei centri di formazione per insegnanti. "Dopo mesi di incertezza e difficoltà per molti insegnanti, siamo lieti di estendere il sostegno di emergenza agli insegnanti della scuola pubblica in Afghanistan che non hanno risparmiato alcuno sforzo per far sì che i bambini continuassero a studiare", ha detto il dottore. Mohamed Ayoya, rappresentante dell’Unicef in Afghanistan. (Com)