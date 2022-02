Germania-Cina: esportazioni tedesche nel comparto tecnologico in aumento del 7,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si è riconfermata quale principale mercato di sbocco per i prodotti dell'industria elettronica e digitale tedesca, che ha incrementato le esportazioni del 7,5 per cento, totalizzando 25,1 miliardi di euro (28,5 miliardi di dollari) l'anno scorso. Lo ha riferito l'Associazione tedesca dell'industria elettronica e digitale (Zvei), che rappresenta gli interessi delle industrie operative nel settore. Secondo l'Associazione, la Cina si è classificata nella rosa dei partner commerciali più importanti della Germania per il sesto anno consecutivo nel 2021. Nello stesso periodo, le esportazioni dell'industria elettronica e digitale tedesca verso i mercati europei hanno registrato un aumento dell'11,4 per cento, arrivando a 144,9 miliardi di euro, mentre quelle dirette negli Stati Uniti sono salite del 10,2 per cento annuo a 19,1 miliardi di euro. Sempre nel 2021, l'Asia ha ampliato la domanda di dispositivi tecnologici tedeschi di 7,1 punti percentuali a 49,4 miliardi di euro.(Cip)