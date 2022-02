Covid, Di Marco (M5s)a due anni da inizio pandemia, potenziare sanità in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da quando la pandemia ha cominciato a manifestarsi in Lombardia, sono trascorsi due anni che non potremmo mai dimenticare. Un tempo che oggi obbliga a ricominciare dal ricordo di chi non è più con noi. A ripartire con il dovere di restare accanto a chi ha perso tutto e faticosamente prova a ricominciare. A celebrare la ricerca di una quotidianità ritrovata grazie a chi si è battuto in prima linea rischiando ogni giorno di persona e che in questi due anni, in cui anche le istituzioni, sia in ambito politico che scientifico, sono cadute in contraddizione a causa di un virus che cambia e continuerà a cambiare, è rimasto al proprio posto con la sola certezza che portare a termine il proprio dovere fosse la cosa più importante. E lo era davvero. A medici, infermieri, operatori sanitari oggi le istituzioni non possono più dire solo grazie, ma devono cominciare a garantire risposte. Al contrario significherebbe dimenticare e non è possibile ricominciare se non dal ricordo". Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, a due anni di distanza dall'inizio della pandemia in Lombardia. (Com)