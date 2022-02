Olimpiadi 2026: Novari, lavori iniziati un anno e mezzo in ritardo, tempi ci sono, ma bisogna correre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello di infrastrutture e impianti per Milano Cortina 2026, i lavori sono partiti con un anno e mezzo di ritardo, perché l'agenzia per le Infrastrutture ha avuto un ritardo rispetto alla Fondazione Milano Cortina. Lo ha affermato Vincenzo Novari, Ad della Fondazione Milano Cortina, a margine della conferenza indetta oggi all'aeroporto di Malpensa in occasione dell'arrivo in Italia della bandiera olimpica. "Però in Italia – ha aggiunto Novari - abbiamo tutte le capacità per recuperare. I tempi ci sono, però bisogna mettersi a correre". (Rem)