Toscana: Mazzeo, inaccettabile oltraggio a memoria deportato Empoli

- "E' vergognoso e inaccettabile l'oltraggio alla memoria di Giulio Niccolai, morto nel campo di sterminio di Mauthausen, e simbolo, insieme ad altri tre cittadini, delle vittime del mostruoso odio nazista in un parco di Empoli". Così il presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha commentato lo sfregio con una svastica alla lapide in ricordo di Giulio Niccolai nei Giardini della memoria di Ponte a Elsa, frazione del Comune di Empoli. Mazzeo ha poi proseguito: "La svastica che ne ha imbrattato la lapide nei Giardini della memoria a Ponte a Elsa è anche un oltraggio alla memoria storica di un'intera comunità. Questi gesti non offendono solo la memoria, i valori della nostra Costituzione e tutte le vittime della bestia nazifascista, ma soprattutto rappresentano un rigurgito preoccupante che speravamo fosse stato sepolto dalla storia. Ai responsabili farei visitare il campo di Mauthausen, solo cosi potrebbero capire la gravità del loro gesto. La mia solidarietà va alla comunità di Empoli, all'associazione nazionale ex Deportati e a tutti coloro che si impegnano nella cultura della memoria". (segue) (Ren)