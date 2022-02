Toscana: Mazzeo, inaccettabile oltraggio a memoria deportato Empoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine il presidente del consiglio regionale della Toscana ha concluso: "Per non lasciare spazio all'odio siamo chiamati a continuare a dare voce ai testimoni, anche e soprattutto quelli che non ci sono più e lo abbiamo fatto con forza come consiglio regionale nella Giornata della Memoria dello scorso 27 gennaio. Tutti noi, uomini e donne delle istituzioni, abbiamo il dovere e l'obbligo morale di far conoscere ciò che è stato, perché non avvenga mai più e in questa impresa dobbiamo partire dalle giovani generazioni. Non siamo e non saremo mai indifferenti e non saremo mai disposti a voltare le spalle o a sminuire episodi che sono, semplicemente, vergognosi e inaccettabili". (Ren)