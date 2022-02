Ucraina: Lavrov, incontro con Blinken previsto il 24 febbraio a Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro con il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, è previsto il 24 febbraio a Ginevra. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo al Consiglio di Sicurezza straordinario russo, convocato oggi dal presidente Vladimir Putin per discutere la crisi ucraina. Lavrov ha così confermato quanto già annunciato in precedenza dallo stesso Blinken in merito alle negoziazioni tra Russia e Stati Uniti a livello di ministri degli Esteri. (Rum)