Roma: allarme valigia sospetta davanti liceo Democrito, ma si tratta di bagaglio vuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una valigia sospetta, lasciata a poche decine di metri dall’ingresso del liceo scientifico Democrito, in via Prassilla a Roma, ha fatto scattare, questa mattina, l’allarme pacco bomba. Poco prima delle 7:30 circa, una dipendente della scuola ha chiamato la polizia segnalando il bagaglio sospetto. Sul posto, gli agenti hanno fatto intervenire gli artificieri i quali hanno accertato che la valigia era vuota. Le lezioni nel plesso non hanno subito alcun tipo di ritardo.(Rer)