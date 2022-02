Afghanistan: ministero Esteri russo, Mosca non ha intenzione di riconoscere i talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opzione di riconoscere i talebani non è presa in considerazione da Mosca, che continua a sostenere la creazione di un governo inclusivo in Afghanistan con la partecipazione di tutte le forze politiche. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, durante la conferenza sul Medio Oriente del forum Valdai International Discussion Club. "Non stiamo parlando del riconoscimento dei talebani, nella misura in cui rappresentiamo l'inclusività del processo e la creazione di organi di governo della coalizione con la partecipazione di rappresentanti di tutte le forze politiche in Afghanistan", ha spiegato Bogdanov. (Rum)