Lombardia 2023: Santanchè, non credo possa sempre e solo decidere Salvini

- "Non credo possa sempre e solo decidere Salvini. Non so se sceglierà Salvini, non c'è qualcuno che sceglie, dobbiamo essere uniti". Lo ha detto la coordinatrice di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè durante una conferenza stampa a Palazzo Pirelli a Milano, riferendosi all'individuazione del candidato per le prossime regionali. "Oggi - ha evidenziato - secondo alcuni sondaggi siamo il primo partito in Italia o il secondo, e comunque il primo partito della coalizione". "Non siamo più il partito del tre per cento", ha sottolineato. (Rem)