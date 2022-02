Turismo: Fto Confcommercio, è momento di coraggio e passione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Borsa Mediterranea del Turismo, dal 18 al 20 marzo, alla Mostra d'Oltremare di Napoli "è importante esserci e ci saremo, perché questo sia davvero il momento della ripartenza e del rilancio, del coraggio e della passione, il momento in cui riavviamo le attività e puntiamo sulla formazione, sul digitale e sul green". Lo dice in una nota Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, annunciando la partecipazione dell'associazione. "Siamo ancora di fronte a una fase difficile, il nostro settore ha bisogno di sostegni e di poter programmare con certezza la prossima stagione estiva e autunnale. Ma confidiamo nella ripresa – aggiunge Gattinoni – per riallacciare e rafforzare la relazione con il cliente di fronte a un mondo che in questi due anni è cambiato. Dunque saremo a Napoli perché penso che gli operatori debbano incontrarsi per condividere idee e proposte, in modo da affrontare meglio le difficoltà attuali e le sfide del futuro". "Diamo atto ad Angioletto De Negri, fondatore della Bmt, della sua incrollabile voglia di crederci e di dare un segnale forte a tutto il settore, in particolare agli agenti di viaggi, per i quali anche quest'anno sono previste importanti agevolazioni e tanti buoni motivi e contenuti per partecipare all'evento", conclude il presidente di Fto.(Com)