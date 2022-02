Spagna: Feijoo (Pp), si giunga a soluzione immediata alla situazione di collasso del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione spagnola della Galizia e del Partito popolare (Pp) galiziano, Alberto Nunez Feijoo, ha chiesto una "soluzione immediata" alla "situazione di collasso" che sta vivendo il partito dopo la crisi interna provocata dallo scontro tra il leader nazionale, Pablo Casado, e la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Il 18 febbraio scorso, Feijoo si era detto a favore di un congresso straordinario se Casado e Ayuso non fossero riusciti a sigillare la pace. "Mentiremmo se dicessimo che il problema è risolto", ha detto oggi il presidente della Galizia che in merito alla possibilità che si faccia avanti per sostituire Casado, Feijóo ha evitato di rispondere: "Non sono qui per parlare di me, ma del Pp e della Spagna", ha detto il leader galiziano che ha ammesso di aver parlato con Casado ieri ma non ha voluto per dirgli quale dovrebbe essere questa soluzione secondo lui. (Spm)