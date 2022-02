Speciale difesa: Ucraina, Austin, Russia sembra "in bilico" per attaccare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sembra dispiegare le sue forze vicino all'Ucraina ed essere "in bilico" per attaccare. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa alla Difesa, Lloyd Austin, parlando durante la sua visita in Lituania. "Da mesi ora, la Russia ha ammassato le sue forze in Ucraina e Bielorussia. Stanno dispiegando le forze e sono in bilico per attaccare", ha affermato Austin precisando che il conflitto ancora non è "inevitabile" e auspicando che Mosca scelga la strada per una soluzione diplomatica. (Res)