Sicurezza: Kamala Harris a Monaco, invasione Russia porterà a rafforzamento fianco orientale Nato

- Un’invasione dell’Ucraina da parte della Russia non farà che portare la Nato a rafforzare il suo fianco orientale. Lo ha dichiarato la vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Se c’è una certezza assoluta – ha affermato Harris – è che gli Stati Uniti e i loro alleati imporranno costi economici significativi e senza precedenti alla Russia in caso d’invasione”. La numero due della Casa Bianca ha fatto riferimento, in particolare, a misure di controllo sull’export, a sanzioni contro istituzioni finanziarie e industrie chiave di Mosca, a misure contro chiunque si renderà complice di questa “invasione ingiustificata”, in grado di infliggere “gravi danni ai responsabilità”. Tuttavia, ha aggiunto, “non ci fermeremo alle misure economiche”. “Con i nostri alleati rafforzeremo la Nato sul fianco orientale. Abbiamo già compiuto dei passi per consolidare la nostra difesa collettiva”, ha ricordato Harris facendo riferimento al dispiegamento di 6 mila truppe aggiuntive Usa in Germania, Polonia e Romania. “Nessuna delle nostre forze combatterà in Ucraina, ma sarà difeso ogni centimentro della Nato”, ha sottolineato la vice presidente. (Res)