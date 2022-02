Speciale difesa: Nato, Austin, Usa pronti a inviare migliaia di militari su fianco Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti ad inviare migliaia di militari aggiuntivi sul fianco Est della Nato se necessario. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa alla Difesa, Lloyd Austin, parlando nel corso della sua visita in Lituania. "Abbiamo inviato truppe aggiuntive per rafforzare gli alleati Nato e abbiamo migliaia di militari pronti ad essere dispiegati se la Nato attiverà le sue Forze di risposta", ha affermato Austin. Dopo l'incontro con il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, Austin ha inoltre ribadito l'impegno "incrollabile" di Washington per il rispetto dell'articolo 5 della Nato. (Res)