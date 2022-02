Speciale difesa: Ucraina, Johnson, sanzioni molto dure contro Russia in caso di invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Russia invaderà l’Ucraina sanzioneremo singoli individui e società in modo da colpire duramente l’economia russa. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Johnson ha inoltre parlando del rafforzamento della presenza militare britannica sul fianco Est della Nato, con il “raddoppio delle truppe in Estonia”, l’aumento a 6 mila dei militari in Polonia e con l’invio di altri sei aerei Eurofighter a Cipro. “Guardiamo anche al rafforzamento della presenza russa nel Mar Nero. Questa crisi è infatti estesa in ogni dimensione”, ha osservato Johnson parlando dell’impegno occidentale in risposta alla militarizzazione russa come di uno dei più grandi investimenti in difesa nella storia. “Il Regno Unito sarà sempre pronto per la difesa della libertà e della democrazia nel mondo”, ha affermato Johnson. "Non possiamo permettere una nuova Yalta ed un ritorno alle sfere di influenza”, ha dichiarato ancora il premier britannico, secondo cui bisogna investire sulla diversificazione in quanto non ci può essere il ricatto della Russia tramite le forniture energetiche. (Geb)