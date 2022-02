Speciale difesa: Donbass, Consiglio sicurezza ucraino, situazione resta tesa, bombardamenti in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nell'area orientale dell'Ucraina è tesa, aumentano di intensità dei bombardamenti lungo l'intera linea di contatto tra il territorio controllato da Kiev e le regioni separatiste. Lo ha scritto il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell'Ucraina, Oleksiy Danilov, in un post su Facebook. "Per quanto riguarda la situazione in generale, è decisamente tesa e lo si avverte lungo l'intera linea di contatto. Cresce il numero dei bombardamenti. L'obiettivo dei gruppi terroristici russi è provocare un conflitto militare e dare la colpa all'Ucraina per forzarci alla fine a sederci al tavolo dei negoziati con le marionette del Cremlino, le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk", ha scritto Danilov su Facebook. (Rum)