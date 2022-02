Speciale difesa: Nato, ministro Difesa estone, servono più aerei Usa nel Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Estonia ha chiesto agli Stati Uniti di inviare più aerei militari negli Stati del Baltico per proteggere i cieli della regione, sulla scia delle preoccupazioni di conseguenze di un possibile attacco russo all'Ucraina. E' quanto richiesto dal ministro della Difesa estone, Kalle Lanet, commentando le dichiarazioni odierne da parte del segretario di Stato Usa alla Difesa, Lloyd Austin, in visita nella capitale lituana Vilnius. "C'è la possibilità che, se l'Ucraina cade, gli Stati baltici siano i prossimi", ha affermato Austin. Secondo Laanet, pertanto, la missione di polizia aerea della Nato nel Baltico va potenziata in quanto i velivoli alleati "stanno pattugliando lo spazio aereo, ma non hanno diritto di attaccare per proteggere". "Dobbiamo colmare le nostre carenze nelle capacità", ha sottolineato il ministro della Difesa estone auspicando più aerei militari della Nato nell'area. (Res)