Speciale difesa: sicurezza, Truss, riduzione armamenti non può non coinvolgere la Cina

- La sicurezza euro-atlantica non è divisibile da quella dell'indo-pacifico. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Secondo Truss, i negoziati sulla riduzione degli armamenti non possono procedere senza il coinvolgimento della Cina. Secondo Truss, la questione della difesa della sovranità dell'Ucraina non riguarda solo l'Europa in quanto non può essere inviato al mondo un messaggio secondo cui un Paese può essere aggredito militarmente senza che ci siano conseguenze. (Res)