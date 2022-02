Speciale difesa: Donbass, ministro Difesa ucraino, nessuna offensiva ma attacchi non resteranno impuniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ucraine non hanno in programma di effettuare alcuna offensiva nei territori occupati del Donbass ma non permetteranno di bombardare impunemente le posizioni delle loro truppe e altri centri urbani. Lo ha scritto su Facebook il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov. "Le forze armate ucraine hanno ricevuto tutti gli ordini necessari per agire in caso di pericolo per i nostri soldati e i cittadini. Non stiamo pianificando alcuna offensiva, ma non lasceremo impunito il bombardamento delle posizioni delle nostre truppe e dei centri abitati", ha scritto Reznikov. Il titolare del ministero della Difesa ha anche aggiunto che alle 18 ora di Mosca (le 16 in Italia), a seguito dei bombardamenti della giornata, due soldati ucraini sono stati uccisi e altri cinque sono rimasti feriti. (Rum)