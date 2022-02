Hong Kong: emergenza Covid, confermate oggi 7.533 nuove infezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong ha confermato oggi 7.533 nuovi casi di Covid-19, portando il conteggio ufficiale a 60.363 contagi rilevati dall'inizio della pandemia, oltre due anni fa. Lo riferisce il quotidiano locale "South China Morning Post", ricordando che da giovedì, 24 febbraio, i residenti dovranno esibire un pass vaccinale per avere accesso a molte strutture pubbliche della municipalità. "Esortiamo gli abitanti a contribuire alla lotta contro l'epidemia riducendo i contatti non necessari e lavorando da casa se possibile", ha detto oggi il vicesegretario per l'Alimentazione e la salute, Kevin Choi, raccomandando ai residenti di evitare luoghi estremamente affollati. Nel frattempo, la morte di altri 16 pazienti ha portato il bilancio delle vittime a 321. (segue) (Cip)