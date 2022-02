Hong Kong: emergenza Covid, confermate oggi 7.533 nuove infezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obbligatorietà del pass vaccinale scatterà un giorno dopo la scadenza delle misure di distanziamento sociale esistenti, che fissano il tetto agli assembramenti nei luoghi pubblici a due persone e concedono riunioni nelle abitazioni private ad un massimo di due nuclei familiari. La normativa in vigore ha anche limitato a due il numero di commensali per tavolo in molti luoghi di ristorazione, fatta eccezione per i locali di categoria D, in cui il personale è completamente vaccinato e gli avventori devono avere ricevuto una prima vaccinazione contro il Covid-19. Il privilegio decadrà con l'entrata in vigore del pass, che richiederà agli abitanti di presentare lo storico della vaccinazione per entrare nei palazzi dell'amministrazione e in altri 23 tipi di strutture, inclusi ristoranti, centri commerciali, mercati umidi e supermercati. La portata della certificazione sarà successivamente estesa a scuole, ospedali e case di cura per anziani e disabili. Il personale deputato al controllo del pass potrà effettuare inoltre un controllo "attivo" o "passivo": il controllo "attivo", che prevede l'accesso alle strutture solo dopo la scansione del codice Qr del pass, sarà richiesto in strutture ad alto rischio di contagio pandemico, tra cui ristoranti e club. Il controllo "passivo", che prevede l'esibizione dello storico vaccinale solo su richiesta degli agenti, sarà applicato invece a supermercati, centri commerciali e mercati umidi. (segue) (Cip)