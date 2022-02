Hong Kong: emergenza Covid, confermate oggi 7.533 nuove infezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, si è allungata la lista dei pazienti in attesa di ricovero, che ammonta ora a quasi 30 mila persone. Per alleviare la congestione delle strutture sanitarie, il capo dell'amministrazione, Carrie Lam, ha annunciato un ampliamento delle infrastrutture dedicate alla quarantena obbligatoria con tremila appartamenti nei nuovi complessi edilizi Queen's Hill Estate e Lai King Estate e con diecimila nuove camere d'albergo. Sono state inoltre designate sette cliniche per il trattamento ambulatoriale dei pazienti con sintomatologia lieve, che saranno trasportati da e verso le cliniche con un servizio taxi dedicato. I conducenti, destinati a guadagnare 384 dollari al giorno, garantiscono il servizio dalle 9 alle 18. Devono indossare dispositivi di protezione, tra cui maschere e camici, e disinfettano completamente l'abitacolo dopo ogni corsa. (segue) (Cip)