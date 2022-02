Hong Kong: emergenza Covid, confermate oggi 7.533 nuove infezioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il malcontento si è diffuso capillarmente anche in seno alla società ed ha motivato una recente protesta presso il palazzo dell'amministrazione da parte dalla Lega dei Socialdemocratici (Lsd) di Hong Kong, uno dei pochi partiti pro-democrazia ancora attivi nella municipalità. Secondo il gruppo, le misure tese all'azzeramento dei contagi non sono più sostenibili per la Regione amministrativa speciale e un elevato tasso di vaccinazione non preverrà l'emersione di nuovi focolai. "Gli esperti riconoscono a livello globale che i vaccini non possono prevenire le infezioni, ma sono efficaci nel ridurre la gravità dei sintomi", ha affermato il gruppo tramite un portavoce, Chan Po-ying, chiedendo poi all'amministrazione di costruire una "politica anti-epidemica modellata sulle caratteristiche di Hong Kong", che tenga conto del tasso di mortalità, del ricorso alle terapie intensive e dei dati sui pazienti affetti da sintomi gravi. (segue) (Cip)