Hong Kong: emergenza Covid, confermate oggi 7.533 nuove infezioni (6)

- La Lega ha inoltre accusato i politici locali di tenere più al mercato che alla salute delle persone, puntando il dito contro il sussidio governativo di 1.281 dollari annunciato a beneficio di quanti abbiano perso il lavoro durante la pandemia. Tale somma, che verrà erogata a disoccupati che soddisfano determinati criteri e a lavoratori in settori specifici, è stata definita nel complesso "insufficiente" ad alleviare l'onere finanziario degli abitanti a basso reddito. Per tutta risposta, diversi parlamentari di Hong Kong hanno invitato i residenti a "lamentarsi di meno" e a "tollerare di più", agendo in modo "proattivo" per il contenimento del virus. (Cip)