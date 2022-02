Pnrr: Stefani, su disabilità risorse per 6 miliardi, entro gennaio 2023 maggior parte del lavoro svolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- "Il Pnrr è una grande risorsa per il Paese e una grandissima opportunità. Facciamo in modo che sia un'opportunità anche per le persone con disabilità". Lo ha detto il ministro per la Disabilità Erika Stefani, a margine della conferenza per la presentazione del nuovo piano di azione regionale rivolto alle persone con disabilità che si è tenuta oggi presso Palazzo Lombardia. "Il Pnrr ha previsto risorse anche abbastanza cospicue che vanno a ricadere sul mondo della disabilità in maniera trasversale, si parla di circa 6 miliardi collocati su varie destinazioni. Una sfida da attuare entro i prossimi venti mesi, tempistiche previste per la messa a terra dei fondi del Pnrr. "I venti mesi del Pnrr vanno oltre l'attuale legislatura – ha aggiunto il ministro -. La responsabilità che abbiamo noi è cercare di fare il possibile nel cercare di elaborare i testi perché i meccanismi dell'approvazione dei decreti legislativi sono lunghi. A me piacerebbe riuscire arrivare a gennaio 2023 con la maggior parte del lavoro fatto". "Viene rabbia quando si vedono fondi non utilizzati, strumenti messi a disposizione che non vengono poi lavorati a fronte di un'esigenza da parte dei cittadini", ha concluso il ministro.(Rem)