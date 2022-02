Umbria: (Gruppo Pd), troppo roghi dei rifiuti, occorre più attenzione e controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chiediamo alla Giunta regionale dell'Umbria di porre particolare attenzione, anche attraverso un ruolo proattivo di Arpa, sui cinque roghi di rifiuti che, nell’ultimo periodo, hanno devastato altrettanti impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento di materiali speciali”. E’ quanto hanno dichiarato i consiglieri del Gruppo della Regione Umbria del Partito democratico. “Le minimizzazioni sconcertanti venute da alcuni rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali - sottolineano- che bollano tali eventi come casuali e usuali, ancora prima di conoscere l’esito delle indagini ambientali e le valutazioni delle istituzioni preposte, denotano una cultura di governo non adeguata. Né, tanto meno, si possono accettare lezioni da chi, come l’assessore regionale Enrico Melasecche, nelle vesti di assessore ha autorizzato sul finire degli anni 90 ben 2 inceneritori. Troppi casi per una regione conosciuta come il ‘Cuore verde d’Italia’ - hanno sottolineato i consiglieri Dem - ed è oltremodo preoccupante che, nonostante le raccomandazioni venute dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali, la Regione non riesca ancora a garantire una adeguata vigilanza sulla tutela del territorio e la salute dei cittadini”. (segue) (Ren)