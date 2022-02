Umbria: (Gruppo Pd), troppo roghi dei rifiuti, occorre più attenzione e controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ultimo episodio in ordine di tempo, il terzo in pochi mesi nel territorio di Terni - hanno aggiunto - ovvero quello della Ferrocart di Maratta, preoccupa particolarmente per la portata delle ricadute sanitarie ambientali ed economiche e necessita, per questo, di un intervento straordinario di tutte le istituzioni. In attesa che vengano chiarite con certezza le cause del rogo - hanno precisato - non possiamo che sottolineare che la situazione della gestione dei rifiuti rimane preoccupante in tutta la regione, e, per questo, ribadiamo la necessità di mettere in campo da subito strategie volte al rafforzamento dei controlli oltre che azioni di contrasto e prevenzione di episodi come questi, le cui matrici dolose sono ancora tutte da accertare”. “Il tutto - hanno concluso - si inserisce in un quadro che ad oggi risulta del tutto insufficiente rispetto all’attività di una Commissione d’inchiesta sulla qualità dell’aria della conca ternana, utile al momento solo a moltiplicare le poltrone, ma che non ha prodotto alcun risultato. Così come l’annuncio di un Piano rifiuti inconsistente che riporta indietro le lancette del tempo di oltre 20 anni, abbozzando soluzioni in totale contrasto con la transizione ecologica in atto” (Ren)