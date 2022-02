Ambiente: Diaco (M5s), Gualtieri smetta di deforestare Villa Pamphilj, rispetti piano Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Gualtieri "la smetta di devastare Villa Pamphilj: il Regolamento sul verde e il paesaggio urbano approvato dall'amministrazione Raggi va rispettato in ogni sua parte, dunque stop immediato a potature e abbattimenti selvaggi delle alberature, alcune delle quali storiche e pluricentenarie, che costituiscono un vero patrimonio ambientale della Villa. Ci arrivano segnalazioni agghiaccianti in tal senso: il rispetto per il verde urbano è rispetto per la vita". Lo scrive in una nota il consigliere capitolino del Movimento cinque stelle, Daniele Diaco. (Com)