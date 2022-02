Enti locali: Perconti (M5s), 161,5 milioni per potenziare progettazione Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripartizione delle risorse del Fondo per la progettazione territoriale "ammonterà complessivamente a 161,5 milioni di euro: mobilità, sviluppo e occupazione sono tra gli obiettivi per il rilancio e l'accelerazione della progettazione nei Comuni della Sicilia. Ma anche di quelli in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria e in quelli compresi nelle aree interne". Lo dichiara Filippo Perconti, deputato del M5s in commissione Attività produttive. "Un punto di partenza che - aggiunge - aiuterà i Comuni a intercettare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e beneficiare dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione; una visione molto chiara e pragmatica per rilanciare la nostra economia e superare le carenze della nostra regione", conclude il deputato pentastellato. (Rin)