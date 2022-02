Ucraina: ministra Esteri bulgara Gencovska, pronti a reagire "a qualsiasi scenario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria e i Paesi che prendono parte oggi al Consiglio Affari esteri dell'Ue sono pronti a reagire "a qualsiasi scenario" in Ucraina. Lo ha detto la ministra bulgara degli Esteri, Teodora Gencovska, prima dell'avvio della riunione dei capi delle diplomazie europee. "La situazione in Ucraina è estremamente dinamica. Siamo pronti a reagire a qualsiasi scenario il prima possibile", ha detto la ministra secondo quanto riferisce l'emittente televisiva bulgara "Bnt". Il Consiglio Affari esteri dell'Ue ha in agenda la discussione degli ultimi sviluppi relativi all'incremento delle forze russe ai confini dell'Ucraina e dei colloqui sulla situazione della sicurezza europea. Il 24 gennaio scorso il Consiglio ha approvato delle conclusioni in cui si sottolinea che i tentativi della Russia di ricreare linee di divisione nel continente europeo compromettono le basi e i principi fondamentali su cui si fonda la sicurezza europea e in cui si ribadisce il fermo e completo sostegno all'Ucraina. (Seb)