Sport: la Maratona di Roma corre per la sostenibilità, con zeroCO2 piantumazione di 3mila alberi (2)

- Oggi l'invito è rivolto ad ogni maratoneta: "Contribuisci anche tu alla creazione della Foresta Rome Run The Marathon in Guatemala! Con la tua donazione stai contribuendo all'assorbimento di emissioni di Co2 e al sostegno economico e alimentare delle comunità contadine beneficiarie del progetto. Un doppio impatto: per il pianeta, per le persone. Entra nell'ecosistema e corri insieme a noi per un futuro più sostenibile". Ciascun maratoneta potrà così partecipare all'atto dell'iscrizione donando il proprio contributo che sarà utilizzato per piantare ulteriori alberi della 'Foresta Rome Run The Marathon'. La società zeroCo2 è impegnata in riforestazione, afforestazione e messa a dimora di alberi in aree urbane ed extra urbane in diversi luoghi del mondo, con l'obbiettivo di salvaguardare la natura. (segue) (Com)