Sport: la Maratona di Roma corre per la sostenibilità, con zeroCO2 piantumazione di 3mila alberi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di ampio respiro ha un alto impatto sociale perché mette al centro dei bisogni delle popolazioni un'agricoltura sostenibile in grado di riprodurre ecosistemi naturali che contribuisce alla sicurezza alimentare e al sostegno economico dei locali. Nei suoi primi due anni di attività, zeroCo2 ha già piantato 400mila alberi tra Guatemala, Perù, Argentina, Portogallo, Africa e Italia. Si affianca al lavoro pratico di piantumazione un lavoro educativo svolto in collaborazione con Università locali grazie al quale si garantisce la formazione delle comunità partner con corsi su agricoltura organica e gestione sostenibile della terra. Infatti, zeroCo2 promuove un sistema di riforestazione agroforestale rigenerativa basato sull'alternanza di alberi da frutto, alberi forestali e coltivazioni annuali come mais e fagioli, anche in terreni di dimensioni ridotte. Grazie a questo sistema si mette in moto un meccanismo virtuoso, ispirato alle tecniche dell'agro-ecologia, in cui le persone tornano al centro dei sistemi produttivi, in armonia con l'ambiente che abitano. (Com)