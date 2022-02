Ostia: Durigon (Lega), grazie a forze ordine per sgombero, rispetto regole non è sindacabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grazie, sentito, alle forze dell'ordine e alla Polizia locale per il loro prezioso lavoro a tutela di sicurezza e legalità a Roma. Lo sgombero di case Ater occupate illegalmente da persone vicine alla criminalità è un messaggio chiaro: non si può tollerare chi pensa di poter vivere al di fuori delle regole democratiche. Il rispetto delle regole non è un concetto sindacabile. Ora sarà possibile restituire questi immobili a chi ne ha davvero diritto". Lo dichiara il coordinatore regionale della Lega, Claudio Durigon.(Com)