Romania: ministero Esteri chiede ai cittadini di lasciare l'Ucraina il prima possibile

- Il ministero degli Esteri della Romania ha aggiornato l'allerta di viaggio in Ucraina, poiché la situazione della sicurezza nel Paese continua a deteriorarsi rapidamente e c'è il rischio imminente di un'invasione della Russia. Il ministero degli Esteri raccomanda vivamente ai cittadini rumeni di non recarsi in Ucraina, e a coloro che si trovano già sul territorio ucraino di lasciarlo il prima possibile. "Il ministero degli Esteri continua a raccomandare vivamente di evitare i viaggi nella penisola di Crimea e nella parte orientale dell'Ucraina, rispettivamente nelle regioni di Donetsk e Luhansk, nonché nella zona di confine dell'Ucraina con la Federazione Russa e la Bielorussia, ricordando che la situazione di sicurezza resta tesa e fluida", si legge nella nota. (Rob)