Istat: matrimoni celebrati in Italia nel 2020 -47,4 per cento rispetto 2019, calano nozze religiose -67,9 per cento

- Nel 2020 la pandemia ha indotto molte persone a rinviare o rinunciare alle nozze. I matrimoni celebrati in Italia sono stati 96.841, il 47,4 per cento in meno rispetto al 2019. In calo soprattutto le nozze con rito religioso (-67,9 per cento) e i primi matrimoni (-52,3 per cento). Per i primi nove mesi del 2021 i dati provvisori indicano, rispetto allo stesso periodo del 2020, un raddoppio dei matrimoni, ma la ripresa non è sufficiente a recuperare quanto perso nell’anno precedente. Diminuiscono anche le unioni civili tra partner dello stesso sesso (-33,0 per cento), le separazioni (-18,0 per cento) e i divorzi (-21,9 per cento).(Ren)