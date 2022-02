Expo 2020: oggi visita di Patuanelli al padiglione Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Inizia oggi la visita del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli, negli Emirati Arabi Uniti per l’Expo 2020 Dubai. In mattina, presso il sito di Al Foah, è prevista la visita alla Farm Elite Agro (azienda agricola specializzata in tecniche di coltivazione innovative e tecnologicamente avanzate) mentre nel pomeriggio il ministro parteciperà allo Show cooking “Dal seme agli spinosini” organizzato dal pastificio Spinosi. A seguire, nei prossimi giorni, saranno varie le visite del ministro presso Italy Expo 2020 e nei differenti padiglioni tematici. (Rin)