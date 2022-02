Ucraina: ministra Esteri tedesca Baerbock a Putin, non giochi con vite umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha rivolto un appello al presidente russo, Vladimir Putin, affinché “non giochi con le vite umane” nella crisi tra il proprio Paese e l'Ucraina. All'arrivo al Consiglio Affari esteri dell'Ue, in corso a Bruxelles, l'esponente dei Verdi ha inoltre esortato il titolare del Cremlino a “tornare al tavolo dei negoziati”. Nel rivolgersi a Putin, Baerbock ha dichiarato: “La attendiamo per poter lavorare insieme al fine garantire la pace e la sicurezza in Ucraina”. Secondo la ministra degli Esteri tedesca, le azioni del governo di Mosca nella crisi tra Russia e Ucraina sono “un gioco davvero irresponsabile” e Putin non dovrebbe “giocare con le vite umane”, mentre l'esistenza della popolazione nel Donbass è “altamente in pericolo”. (segue) (Geb)