Ucraina: ministra Esteri tedesca Baerbock a Putin, non giochi con vite umane (2)

- Al riguardo, l'esponente dei Verdi ha sottolineato che in diverse località dell'Ucraina orientale l'approvvigionamento elettrico e idrico non è più garantito. Baerbock ha proseguito: “Stiamo facendo tutto il possibile per assicurare che il popolo dell'Ucraina, come tutti gli europei, abbia il diritto di vivere in pace”. La ministra degli Esteri tedesca ha, infine, ribadito: “Alla Russia è stato chiarito che possiamo discutere di sicurezza comune. Tuttavia, le fondamenta della pace in Europa, il diritto internazionale e i nostri trattati europei non sono negoziabili”. (Geb)