Libia: ex leader partito dei Fratelli musulmani invita a sostenere premier designato Bashagha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il leader del Partito democratico della Libia, Mohamed Sowan, ex segretario generale del Partito giustizia e costruzione in Libia, affiliato ai Fratelli Musulmani, sta cercando di persuadere tutte le parti coinvolte nella crisi libica, locali e internazionali, a sostenere il premier designato libico Fathi Bashagha. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” da fonti libiche, Sowan avrebbe incontrato un membro dell’Alto consiglio di Stato, Nizar Kawan, e la consigliera del segretario generale delle Nazioni Unite sulla Libia, Stephanie Williams. L’incontro ha avuto luogo presso la sede della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e ha affrontato gli ultimi sviluppi politici nel Paese e il ruolo dell’Onu nel sostenere il processo. Politico libico originario di Misurata, Sowan è stato il leader del Partito giustizia e costruzione in Libia, affiliato ai Fratelli Musulmani, sin dalla sua formazione nel marzo 2012. In precedenza è stato tenuto prigioniero di guerra per otto anni sotto Muammar Gheddafi. Secondo un documento interno pubblicato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nel 2012, Sowan "esercita un'influenza significativa come capo del (...) partito islamista più influente in Libia". Secondo un articolo pubblicato dal portale statunitense "Al Monitor", Sowan vanterebbe origini turche e sarebbe considerato "l'uomo del presidente turco Recey Tayyip Erdogan in Libia". Recentemente, il politico di Misurata ha lasciato Giustizia e costruzione per fondare un nuovo progetto politico: il Partito democratico della Libia.(Lit)