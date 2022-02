Ucraina: ministro Difesa Reznikov, sono 147 mila i militari russi vicino ai confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Russia ha concentrato 147 mila militari vicino ai confini dell'Ucraina e non si osserva alcun ritiro delle truppe. Lo ha affermato il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, in un briefing a Kiev, spiegando che le unità che sono ora in movimento potrebbero essere riportate molto rapidamente nei luoghi precedenti o trasferite in un altro sito. Nel dettaglio, Reznikov ha dichiarato che sono 127 mila i militari dell'esercito e 20 mila quelli della Marina e dell'aeronautica schierati dalla Russia nei pressi del confine con l'Ucraina. Inoltre il ministro della Difesa di Kiev ha affermato che ci sono attualmente novemila militari russi in Bielorussia, dotati di attrezzature pesanti tra cui armi missilistiche. (Rum)