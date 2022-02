Torino: don Repole nuovo Arcivescovo di Torino, accoglienza e vicinanza a poveri, deboli e emarginati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' Roberto Repole il nuovo Arcivescovo di Torino. Sostituisce Cesare Nosiglia che, soprattutto nella parte finale del suo mandato, si è mosso attivamente in alcune delle battaglie centrali della Città. Ad esempio la vicenda degli operai Embraco o dei senzatetto. Le prime parole di Repole, pronunciate nel fine settimana al Santario della Consolata, sembrano confermare un mandato in continuità con l'opera di Nosiglia. "La straripante bellezza del Vangelo che può generare sollievo e compagnia per gli anziani, senso di vita per i giovani, vicinanza e cura per i malati e accoglienza ospitale per tutti i poveri e gli emarginati", ha concluso Repole. (Rpi)