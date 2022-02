Qatar-Iran: presidente Raisi a Doha, è la prima visita all'estero dall'insediamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, è arrivato oggi a in Qatar per prendere parte al vertice del Forum dei Paesi esportatori di Gas (Gecf) che si terrà nella capitale dell’emirato del Golfo, Doha. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. Cinque ministri accompagnano Raisi nel primo viaggio all’estero da quando i conservatori sono saliti al potere lo scorso agosto. E’ prevista la firma di diversi accordi (almeno quattro, secondo l’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”) per sviluppare la cooperazione economica, energetica e politica tra Iran e Qatar. Il presidente Raisi dovrebbe pronunciare un discorso al vertice nella giornata di domani, martedì 22 febbraio. Il Gecf è composto da Algeria, Bolivia, Egitto, Guinea Equatoriale, Iran, Libia, Nigeria, Qatar, Russia, Trinidad e Tobago, Venezuela e Oman. I componenti del forum producono il 42 per cento del gas mondiale e possiedono il 70 per cento delle riserve globali di gas. L'organizzazione gestisce anche il 38 per cento del transito globale di gasdotti e l'85 per cento del commercio mondiale di Gnl. (Res)