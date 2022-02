Ostia: assessore Patrimonio Roma, continua lotta per legalità in case popolari, bene sgombero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sgombero della casa Ater in via della Martinica 35 è un'ottima notizia per Roma, per Ostia e per i cittadini che sono in graduatoria da troppo tempo. Desidero ringraziare il Prefetto Piantedosi, la Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine che ne hanno preso parte con risultati eccellenti. Le case popolari devono essere date a chi ne ha diritto: abusi, violenza e illegalità non saranno più tollerati. Con la futura riassegnazione dell'immobile, anche qui, chiuderemo il cerchio virtuoso che stiamo provando a creare da quando ci siamo insediati". Lo dichiara in una nota l'assessore al Patrimonio e alle politiche abitative Tobia Zevi. (Rer)