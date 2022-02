Slovacchia: omicidio Kuciak, presidente ricorda giornalista e fidanzata uccisi quattro anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha ricordato Jan Kuciak e Martina Kusnirova nel quarto anniversario del loro omicidio. Lo ha riferito il quotidiano “Dennik N”. “Quattro anni fa ci siamo uniti per chiedere una Slovacchia decente e giusta. Questa richiesta è ancora rilevante oggi. In questi giorni e settimane stiamo facendo i conti con un aumento dell’ondata di odio, rabbia, attacchi verbali”, ha detto il capo dello Stato. “Anche nel caso di Jan e Martina, le minacce verbali hanno preceduto l’attacco fisico contro di loro. Dobbiamo fermarci prima che sia troppo tardi”, ha continuato Caputova. La presidente ha deposto una corona di fiori davanti alla loro casa di Velka Maca. Il giornalista Jan Kuciak e la fidanzata Martina Kusnirova sono stati assassinati il 21 febbraio 2018 nella loro abitazione in Slovacchia occidentale. Questo fatto ha scosso l'intera nazione, portando molti cittadini a scendere in piazza in ricordo delle due vittime ma anche per protestare contro la corruzione nel Paese, al punto da provocare una crisi politica culminata nelle dimissioni dell'allora primo ministro, Robert Fico, e nella nomina di un nuovo governo. Gli omicidi hanno risvegliato nel Paese la consapevolezza dei forti legami tra la criminalità organizzata, la politica e gruppi di interesse economico. (Vap)