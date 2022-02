Donbass: Fsb, proiettile sparato da Ucraina distrugge posto di controllo in regione russa di Rostov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un proiettile sparato dall'Ucraina ha colpito il servizio di frontiera del Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb), nella regione di Rostov, distruggendolo. Lo comunica lo stesso Fsb in una nota. Secondo il rapporto, questa mattina alle 9:50 ora locale (le 7:50 in Italia), "un proiettile non identificato sparato dal territorio dell'Ucraina ha completamente distrutto il luogo di servizio delle pattuglie di frontiera", situato a una distanza di circa 150 metri dal confine russo-ucraino. Il messaggio rileva che non ci sono state vittime e che i genieri stanno lavorando sul posto. (Rum)