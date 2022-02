Roma: controlli a stazione Termini, un arresto e cinque denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutta la giornata di ieri, i carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini sono stati impegnati in un servizio di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, dei reati predatori e del degrado urbano e alla verifica del rispetto delle normative antiCovid19 nelle aree circostanti e all’interno della stazione ferroviaria Termini, per garantire una più sicura e libera fruibilità ai numerosi utenti e turisti in transito. Al termine delle attività, una persona è stata arrestata, altre 5 denunciate e 8 sanzionate. I carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un cittadino marocchino di 39 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato dai militari mentre, in atteggiamento sospetto, stava parlottando con una persona nei pressi della biglietteria di piazza dei Cinquecento. (segue) (Rer)