Roma: controlli a stazione Termini, un arresto e cinque denunce (2)

- I militari hanno deciso di controllarli, ma quando si sono avvicinati, i due ha tentato di fuggire in direzioni diverse. Il cittadino marocchino, che prima di allontanarsi ha gettato a terra un involucro contenente mezzo grammo di hashish, è stato raggiunto e fermato mentre il suo interlocutore è riuscito a far perdere le proprie tracce. Nel corso delle verifiche, il 39enne è stato trovato in possesso di altre 5 dosi di hashish – per un peso complessivo di circa 3 g - e di un accendino, a cui era stato modificato il tappo inferiore, così da renderlo un contenitore per altri 5 g circa di hashish. L’accendino, le dosi di stupefacente e 270 euro in contanti trovati nelle sue tasche e ritenuti provento di illecita attività, sono stati sequestrati. L’arresto del cittadino marocchino è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la liberazione in attesa di processo. (segue) (Rer)