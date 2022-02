Roma: controlli a stazione Termini, un arresto e cinque denunce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone, tutte senza fissa dimora e con precedenti, sono state, invece, segnalate dai carabinieri per l’inosservanza del Dacur, cosiddetto Daspo Urbano. Poco dopo, è stato deferito anche un uomo poiché inottemperante al provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Roma. Altre 4 persone, senza fissa dimora, sono state sanzionate, per complessivi 400 euro, per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dall’area. Infine, i carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno sanzionato, per complessivi 1.600 euro, anche 4 persone, tre cittadini italiani e uno della Somalia, per il mancato uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (Rer)