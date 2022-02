Ue: Dreosto (Lega) in missione a Washington, "rafforzare rapporti transatlantici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputato leghista Marco Dreosto si recherà in missione ufficiale della Commissione Inge a Washington, Stati Uniti, per incontrare dal 21 al 24 febbraio i membri del Consiglio di sicurezza Usa, alcuni consiglieri della Casa Bianca, del Dipartimento di Stato e dell'Agenzia statunitense per la cybersecurity. "La disinformazione, la propaganda e in generale tutte le interferenze estere in Europa ci devono preoccupare. A queste minacce ibride è necessario rispondere in maniera sinergica assieme con i nostri alleati transatlantici e su questi temi è necessario creare dei canali di collaborazione tra le autorità a Washington e quelle a Bruxelles, per non farci trovare colti di soppressa e impreparati. Un ruolo fondamentale e di coordinamento lo dovrà anche ricoprire la Nato, l'Alleanza Atlantica di cui l'Italia è un membro di primo piano," dichiara Dreosto, europarlamentare della Lega e componente titolare della commissione Inge (interferenze estere in Ue), unico italiano a partecipare, nei mesi scorsi, alla prima storica missione del Parlamento europeo a Taiwan. (segue) (Beb)